Новый турвзнос для иностранцев предлагают установить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Маслихат Алматы вынес на публичное обсуждение проект, в котором предлагается утвердить новые ставки туристского взноса для иностранцев в городе в размере 0,5 месячного расчетного показателя (1725 тенге), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В маслите Алматы пояснили, что размер ставок туристского взноса определяется на основе актуальных статистических данных в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В случае увеличения количества иностранных туристов в местах размещения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года применяются следующие ставки туристского взноса: до 5% – в размере 0,2 МРП; от 5 до 10% – в размере 0,3 МРП; от 10 до 15% – в размере 0,4 МРП; от 15% и выше – в размере 0,5 МРП.

«Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, по сравнению двух периодов (2021/2022 годы и 2022/2023 годы) количество обслуженных посетителей по въездному туризму (нерезиденты) в Алматы - превышает 15%. В этой связи, проект предусматривает утверждение ставки туристского взноса для иностранцев в Алматы в местах размещения туристов в размере 0,5 МРП за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов», - говорится в пояснительной записке к проекту.

Местами размещения туристов считаются гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома, дома отдыха, пансионаты и другие здания и сооружения, используемые для проживания туристов и их обслуживания.

«Туристский взнос для иностранцев взимается с туристов за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах. Сумма взимаемого туристского взноса, подлежащая уплате, не включается в стоимость проживания», - добавили в маслихате.

Кроме того, после принятия новых ставок, действующее решение маслихата Алматы о туристическом взносе в размере 5%, утрачивает силу.

Проект «Об утверждении ставок туристского взноса для иностранцев в городе Алматы» опубликован на портале «Открытые НПА». Настоящее решение вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.