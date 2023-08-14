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    17:05, 14 Август 2023 | GMT +6

    Новый турвзнос для иностранцев предлагают установить в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Маслихат Алматы вынес на публичное обсуждение проект, в котором предлагается утвердить новые ставки туристского взноса для иностранцев в городе в размере 0,5 месячного расчетного показателя (1725 тенге), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В маслите Алматы пояснили, что размер ставок туристского взноса определяется на основе актуальных статистических данных в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В случае увеличения количества иностранных туристов в местах размещения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года применяются следующие ставки туристского взноса: до 5% – в размере 0,2 МРП; от 5 до 10% – в размере 0,3 МРП; от 10 до 15% – в размере 0,4 МРП; от 15% и выше – в размере 0,5 МРП.

    «Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, по сравнению двух периодов (2021/2022 годы и 2022/2023 годы) количество обслуженных посетителей по въездному туризму (нерезиденты) в Алматы - превышает 15%. В этой связи, проект предусматривает утверждение ставки туристского взноса для иностранцев в Алматы в местах размещения туристов в размере 0,5 МРП за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов», - говорится в пояснительной записке к проекту.

    Местами размещения туристов считаются гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома, дома отдыха, пансионаты и другие здания и сооружения, используемые для проживания туристов и их обслуживания.

    «Туристский взнос для иностранцев взимается с туристов за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах. Сумма взимаемого туристского взноса, подлежащая уплате, не включается в стоимость проживания», - добавили в маслихате.

    Кроме того, после принятия новых ставок, действующее решение маслихата Алматы о туристическом взносе в размере 5%, утрачивает силу.

    Проект «Об утверждении ставок туристского взноса для иностранцев в городе Алматы» опубликован на портале «Открытые НПА». Настоящее решение вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.


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    Туризм Алматы для mail.ru
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