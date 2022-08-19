Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы
Новый терминал позволит повысить пропускную способность аэропорта Алматы в два раза
19 Августа 2022 09:14

Новый терминал позволит повысить пропускную способность аэропорта Алматы в два раза

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе встречи акима Алматы Ерболата Досаева с новым генеральным директором TAV Airports Holding Серканом Каптаном и руководством Международного аэропорта Алматы обсуждены вопросы текущего строительства нового терминала. Стороны подтвердили приверженность дальнейшему плодотворному сотрудничеству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Запуск нового терминала позволит повысить пропускную способность с 7 млн до 14 млн человек в год и укрепить позиции города как транспортно-логистического хаба во всей Центральной Азии.

«Для Алматы вопросы развития аэропорта имеют первостепенную важность, так как аэропорт является воздушными воротами города, его главной гаванью. В действительности будущее развитие нашего города зависит в том числе от состояния аэропорта, его инфраструктуры, уровня сервиса и удобства. У нас должен быть современный, соответствующий всем международным стандартам и высокому статусу Алматы терминал. Со своей стороны, хочу подтвердить, что город готов и далее поддерживать проект», – сказал Ерболат Досаев.

Во время встречи также обсуждались вопросы разработки до конца года мастер-плана по перспективам развития Международного аэропорта Алматы и совместных мерах по развитию транспортной инфраструктуры прилегающей территории. Глава мегаполиса отметил, что данный документ должен быть синхронизирован с генеральным планом города, который планируется принять до конца текущего года.


Фото: пресс-служба акимата г. Алматы


Новости по теме
Управление сельского хозяйства СКО не обеспечило равный доступ к удешевленному дизтопливу
Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи на территории Китая
День Конституции празднуют в ВКО
Читайте также
Землетрясение произошло в Таджикистане
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 8 городах РК
Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи на территории Китая
Землетрясение произошло в 322 км от Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 6 городах Казахстана
Похищенное в январе оружие нашли в тайнике в Алматы
Чемпионат по парашютному многоборью прошел в Алматы
Аэропорт столицы не продает авиакеросин на пассажирские рейсы – заявление
Новости партнеров
Популярное
1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
5 Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив