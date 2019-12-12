Новый терминал для международных рейсов появится в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о развитии международного аэропорта Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Старый терминал останется. Он будет для внутренних направлений. Рядом будет построен новый терминал для международных направлений. Они будут между собой соединены», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Как сообщалось ранее, в ходе Almaty Invest Forum заместитель акима города Алматы Сапарбек Туякбаев подписал меморандум с международными компаниями «TAV Airports Holding» и «VPE Capital».

Общая сумма соглашений между сторонами составляет 700 млн долларов, это более 270 млрд тенге, которые потратят на развитие аэропорта.