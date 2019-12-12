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Новый терминал для международных рейсов появится в аэропорту Алматы

12 Декабря 2019 14:15
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Новый терминал для международных рейсов появится в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о развитии международного аэропорта Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Старый терминал останется. Он будет для внутренних направлений. Рядом будет построен новый терминал для международных направлений. Они будут между собой соединены», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Как сообщалось ранее, в ходе Almaty Invest Forum заместитель акима города Алматы Сапарбек Туякбаев подписал меморандум с международными компаниями «TAV Airports Holding» и «VPE Capital».

Общая сумма соглашений между сторонами составляет 700 млн долларов, это более 270 млрд тенге, которые потратят на развитие аэропорта.

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Ключевые слова: Алматы, Акимат, Транспорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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