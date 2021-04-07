Новый теннисный центр построили в Лисаковске

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - За год на месте центрального стадиона в Лисаковске возвели огромный теннисный центр, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на процесс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Рядом с новым центром сосредоточены все крупные спортивные площадки города. В будущем территорию рядом планируют облагородить, а также установят здесь профессиональные тренажеры для паралимпийцев.

Помимо кортов, в центре есть раздевалки с душевыми, тренажерный зал, пункт питания и комнаты для теоретических занятий. В день открытия уже состоялись первые тренировки. Занятия ведет местный тренер Павел Саламаха. Первыми гостями стали юные теннисисты, их родители и поклонники этого вида спорта.

«Введение в эксплуатацию универсального теннисного центра даст толчок развитию как любительскому, так и профессиональному теннису. Дети уже опробовали корты. Они очень рады всем условиям, которые есть в данном современном комплексе. В первую очередь, задача центра — обучение детей от пяти лет и формирование сборной города для участия в республиканских турнирах. Тренировки для детей будут проводиться бесплатно. Мы гордимся, что Лисаковск — первый моногород, где построили теннисный центр. Мы и раньше показывали неплохие результаты, а теперь надеемся на большие успехи», - отметил Павел Саламаха.

Площадь нового теннисного центра составляет 2 тысячи квадратных метров.