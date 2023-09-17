Новый свет через 100 лет: история первого кинотеатра Петропавловска

В Петропавловске здание кинотеатра «Новый свет» не меняет своего предназначения 111 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Новый свет» - так назывался кинотеатр, открытый в Петропавловске в 1912-м году. За вековую историю название менялось на «Мир труда», «Ударник», но в 2012-м году – спустя ровно 100 лет - новые владельцы здания вернули ему первоначальное название.

Первый фильм жители Петропавловска увидели в 1905-м году.

В книге А. Семенова «Город Петропавловск за 200 лет, 1752-1952 гг.» так говорится об этом событии: «...проездом по Сибири в Петропавловск заезжал передвижной «синематограф настоящего Люмьера» и жители города впервые увидели кино. Удивленные невиданным зрелищем петропавловцы просмотрели следующие кинокартины: «Сон о луне» (большая комическая сцена в 18 действиях), «Большой пожар в Нью-Йорке» (продолжался 4 дня, жертвами коего сделались до 1000 человек), «Война России с Японией» (Целая серия картин, только что полученных от нашего корреспондента)».

Фото: wikimapia.org

Спустя несколько лет – в 1912-м году – местный предприниматель Назаров открыл первый электротеатр (кинотеатр) под названием «Новый свет».

Краевед Надежда Кириллова в своей статье «Путешествие по старому городу» напишет, что «он появился сразу с открытием первой электростанции, которая располагалась на углу улиц Банковской и Полицейской. Первый в городе электротеатр назывался «Новый свет», был открыт в 1912 году, принадлежал купцу Назарову, чьи бани до сих пор сохранились на улице Рижской...».

Объявления о демонстрации фильмов в электротеатре Назарова печатались в газете «Приишимье», на первой странице.

С установлением советской власти в 1918-м году кинотеатр «Новый свет» национализировали. По другим источникам, в 1917-м году Петропавловский Совет рабочих и солдатских депутатов в числе первых по стране не вынес решение о реквизиции кинематографа, принадлежащего Назарову. По некоторым данным, это решение Петропавловского Совдепа стало первым государственным актом советского законодательства о кино.

«В то же время Советская власть, реквизировав здания вместе с оборудованием, выражаясь современным языком, не изменила профиль работы культурного учреждения и даже не отказалась от услуг бывших владельцев. Кроме денег, которые причитались им за реквизицию, предприниматели могли получать зарплату как служащие, если оставались в своем кинотеатре администраторами, кассирами, контролерами, киномеханиками», - отмечал в своей статье заведующий отделом использования и публикаций документов областного госархива Михаил Мелехин.

В 1924-м году кинотеатр стал носить имя «Мир труда», позже – «Ударник».

По данным центра охраны и использованию историко-культурного наследия, здание 1908-1909 года постройки, в котором располагался кинотеатр, реконструировали в 1963-м году.

Зал электротеатра переоборудовали в фойе. Новая, пристроенная часть здания, включала в себя два зала на шестьсот мест каждый («красный зал» и «келеный зал») и административные помещения, расположенные на двух этажах.

«Здание состоит из двух объемов, соединенных вместе: первый объем — старая часть памятника, построенная предпринимателем В.А. Назаровым, представляет собой одноэтажный высокий зал. Очень интересен главный фасад этого здания, представляющий собой сочетание полуколонн с декоративными каннелюрами у главного входа, оконных проемов, различной формы, и балюстрадных конструкций на кровельной части здания. Все это является характерными черты стиля «классицизм». Здания памятника сложены из кирпича, фундамент — ленточный, бутобетонный. Перекрытие старой части — деревянное, новой — железобетонное. Стены снаружи и изнутри оштукатурены», - говорится в архивных документах.

В 2012-м году новые владельцы здания отреставрировали его, сохранили концепцию культурно-досугового учреждения и вернули историческое дореволюционное название открывшемуся кинотеатру - «Новый свет».

В Петропавловске позже открылись еще несколько кинотеатров.

В 1954-м – построили «Родину» в Рабочем поселке, в подгорной части города работал кинотеатр «Заря». В 1978-м открылся «Казахстан», в 1990-м – «Киномакс», кинотеатр «Арман» был рассчитан на детскую аудиторию.

Сейчас в городе функционируют кинотеатры «Новый свет», «Казахстан» и кинозалы в торгово-развлекательных центрах.