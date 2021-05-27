РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:35, 27 Май 2021 | GMT +6

    Новый суд создан в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный административный суд (СМАС) создан в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Он будет располагаться в здании, где сейчас находятся три уголовных суда по улице Карасай батыра, 85», - ответили в пресс-службе алматинского горсуда.

    Предыдущий СМАС будет называться «Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям».

    Также сообщается, что Специализированный межрайонный суд по уголовным делам (СМУС) переехал в Наурызбайский район по адресу: микрорайон Шугыла, 347/1.


    Теги:
    Другие государственные органы Алматы Суды
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:40
    Как будут действовать участковые при выявлении насилия в отношении детей
    Сегодня, 17:30
    С немецким качеством: как прошел визит Касым-Жомарта Токаева в Германию
    Сегодня, 17:15
    Нобелевскую премию по медицине дали за исследование РНК для вакцины против COVID-19
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!