Новый суд создан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный административный суд (СМАС) создан в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Он будет располагаться в здании, где сейчас находятся три уголовных суда по улице Карасай батыра, 85», - ответили в пресс-службе алматинского горсуда.

Предыдущий СМАС будет называться «Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям».

Также сообщается, что Специализированный межрайонный суд по уголовным делам (СМУС) переехал в Наурызбайский район по адресу: микрорайон Шугыла, 347/1.