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Новый стиль появился в работе депутатов – Касым-Жомарт Токаев

1 Марта 2022 12:03
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Новый стиль появился в работе депутатов – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости формирования доверительного отношения населения к народным избранникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если потребуется, нужно поднимать вопрос доверия к конкретным членам Правительства и акимам. Рейтинги депутатов партии всех уровней должны прежде всего базироваться не на заготовленных отчетах, а на реальных делах, решениях проблем граждан», - сказал Касым-Жомарт Токаев на XXII съезде партии.

По словам Президента, за всеми избирательными кругами необходимо закрепить кураторов из числа депутатов фракций, чтобы расширить зоны их ответственности.

«Недавно наши депутаты Мажилиса вернулись из поездок по регионам. Я наблюдал за этой работой, и надо сказать, что в их работе стал появляться новый стиль, новое содержание, это уже видно. Стало меньше формальных заседаний, больше прямых контактов с избирателями. Депутаты стали погружаться в реальные проблемы граждан на местах. Такой подход нужно всячески укреплять и развивать», - заключил Глава государства.

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#Президент Казахстана   #Мажилис   #Съезд "Nur Otan" - 2022  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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