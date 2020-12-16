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Новый спортивный комплекс открылся в Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
16 Декабря 2020, 07:19
Новый спортивный комплекс открылся в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Дня независимости в Жамбылской области открылся новый спортивно-оздоровительный комплекс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, новый спорткомплекс получили жители села Альжан-ана Кордайского района.

Средства на строительство спортивного комплекса, площадью более 1 400 кв. метров выделил Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» в рамках программы социальных инвестиций АО «Самрук-Казына» - «Менің Елім».

В спорткомплексе несколько спортивных секций - мини-футбол, волейбол, баскетбол, вольная борьба, бокс, тхэквондо и дзюдо. Здесь будут проводиться различные спортивные мероприятия, соревнования районного и областного уровней, а также тренировочные сборы.

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Комплекс включает в себя большую арену, универсальный зал, зал для занятий боксом и борьбой, раздевалки, медицинский кабинет. Все спортивные залы оснащены инвентарем и оборудованием, тренажерами. Здесь будут тренироваться 120 учащихся местной детско-юношеской спортивной школы под руководством шести тренеров.

Здание спорткомплекса оснащено пандусами и специальными туалетами, что делает его доступным для людей с инвалидностью.

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«Глава государства уделяет огромное внимание развитию массового спорта, - отметил Бердибек Сапарбаев, поздравляя сельчан со знаменательным событием. - В нашей области ведется строительство 13 физкультурно-оздоровительных комплексов, из них четыре в селах Кордайского района. Открытие нового спортивного комплекса в селе Альжан ана будет способствовать формированию приверженности к здоровому образу жизни. Радует, что теперь сельские мальчишки и девочки, все сельчане смогут серьёзно заниматься любимыми видами спорта, вблизи от дома, не тратя время и средства на поездку в райцентр».

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В церемонии открытия спорткомплекса принял участие уроженец Кордайского района, чемпион мира по профессиональному боксу по версии ІВА, чемпион Азии, неоднократный чемпион Казахстана Марат Мазимбаев. Он выразил надежду на то, что в недалеком будущем из стен этого прекрасного комплекса выйдут олимпийские и мировые чемпионы, в честь которых будет звучать гимн независимого Казахстана.

Это не первый проект в Жамбылской области, реализуемый Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust». В этом году в регионе были открыты три универсальные спортивные площадки. Помимо этого, в Кордайском районе ожидается открытие кабинета психолого-педагогической поддержки и ресурсного центра для детей с особыми потребностями в образовании. В Таразе в рамках инициативы Елбасы «Қамқорлық» откроется реабилитационный центр и кабинет поддержки инклюзии для детей с инвалидностью.

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Жамбылская область   Акимат   Спорт   День Независимости  
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