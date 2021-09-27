Новый спортивный комплекс открыли в Торгае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В селе Торгай в Костанайской области состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил аким области Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он также принял участие в открытии комплекса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в рамках рабочей поездки посетил Джангельдинский район. В первую очередь принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Торгай. Стоимость строительства составила 541 млн тенге. Общая площадь ФОКа составляет 1601,4 кв. м. Пропускная способность - 30 человек в смену, трибуна - на 100 зрительских мест. В ФОК-е расположены тренажерный зал, зал для занятий элементами борьбы, также зал для проведения игр - волейбол, бадминтон, настольный теннис»,- отметил в своём посте глава региона.

Также в рамках поездки Архимед Мухамбетов посетил Джангельдинскую районную больницу. В медучреждении проведен капитальный ремонт хирургического корпуса с устройством модульной котельной на сумму более 440 млн тенге.

«Вместе с тем, посетил ряд других объектов района. По итогам поездки поручил акиму Джангельдинского района Ш. С. Оспанову продолжить работу по социально-экономическому развитию района», - добавил А. Мухамбетов.

По информации областного акимата, ранее такой физкультурно-оздоровительный комплекс уже открыли в Узункольском районе. Такие же в ближайшие два года появятся в 6 сёлах Костанайской области.