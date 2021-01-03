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Новый спортивный комплекс открыли в районе СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
3 Января 2021, 12:11
Новый спортивный комплекс открыли в районе СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области открыли очередной физкультурно-оздоровительный комплекс. Об открытии нового спортивного объекта в райцентре Тайыншинского района написал на своей странице в социальной сети Facebook аким области Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Cпорткомплекс оборудован залами для бокса, борьбы, тяжелой атлетики, футбола, баскетбола, волейбола и зрительской трибуной. Физкультурно-оздоровительный комплекс позволит централизованно заниматься подготовкой молодых спортсменов. В этом году мы начали строить шесть физкультурно-оздоровительных комплексов и пять крытых хоккейных кортов. На следующий год построим еще семь кортов. Сельские клубы переформатируем в культурно-оздоровительные центры, где сельчане смогут заниматься спортом», - написал К.Аксакалов.

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По информации главы региона, за три года в области построили три футбольных поля, 77 футбольных мини-полей, 25 спортивных площадок для волейбола и баскетбола, 64 уличных тренажера и workout-площадок.


Накануне Нового года крытый хоккейный корт открыли в селе Новоишимское района им. Г.Мусрепова. О планах по развитию отрасли спорта К.Аксакалов рассказывал на итоговом заседании областного акимата.

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