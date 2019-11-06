Новый спортивно-оздоровительный комплекс открыли в Ленгере

ЛЕНГЕР. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев принял участие в торжественной церемонии открытия современного спортивно-оздоровительного комплекса в городе Ленгер Толебийского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Глава региона отметил, что в новом центре, построенном в рамках государственно-частного партнерства, особое внимание будут уделять развитию массового спорта.





«В нашей области в рамках государственного частного партнерства строятся множество новых спортивных комплексов. Благодаря этому развивается и спортивная инфраструктура. Спортсмены, чемпионы – пример для подрастающего поколения. Очень важно, когда у молодежи есть положительные примеры для подражания. Мы должны создавать для них больше возможностей», - сказал Умирзак Шукеев.





Стоит отметить, в новом спортивно-оздоровительном комплексе более 1400 молодых людей и подростков смогут профессионально заниматься футболом, волейболом, баскетболом, боксом, настольным теннисом и борьбой. В целом, на сегодняшний день в Толебийском районе функционируют 364 спортивных объектов, с охватом более 35 тысяч человек.



















