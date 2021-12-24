+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новый список нарушителей с «красным» статусом появился в Алматы

24 Декабря 2021 18:25
Поделиться:
Новый список нарушителей с «красным» статусом появился в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы еще 18 жителей с «красным» статусом оштрафованы за нарушение 14-дневного домашнего карантина. Они оплатят по 30 МРП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Травмированному бойцу ММА провели операцию в Нур-Султане
Документальный фильм «Неизведанный Казахстан» показали в Алматы Как избежать пищевых отравлений в Новый год – санврачи СКО Жандарбек Бекшин покидает пост главного санврача Алматы

Алматинцы с положительным ПЦР тестом на COVID-19 посещали общественные места и пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по «Ashyq» - ЦОН, ТРЦ, рынки, аэропорт, магазины и других объектов.

Указанные жители с «красным статусом» не были допущены на объекты, работающие по проекту «Ashyq».

«В этой связи Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает горожан, находящихся на амбулаторном лечении, не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом. Лицам, находившимся в контакте с зараженными, также следует соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления во избежание заражения других людей», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

Список нарушителей карантина можно увидеть на сайте ДСЭК.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Травмированному бойцу ММА провели операцию в Нур-Султане
Документальный фильм «Неизведанный Казахстан» показали в Алматы
Как избежать пищевых отравлений в Новый год – санврачи СКО
Жандарбек Бекшин покидает пост главного санврача Алматы
Популярное
1 Новые правила приема на работу педагогов вводят в Казахстане
2 Эстакаду на проспекте Абая открыли в Алматы
3 460 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
4 Около 5 тысяч новых дорожных знаков установили в Алматы
5 Коронавирус в Казахстане: три региона - в «желтой» зоне
6 В ВКО возводится жилье в рамках программы «Одноэтажный Восток»
Читайте также
Алматинцы встретят новый год без снега
Поликлинику на 250 мест строят в Петропавловске
Новые правила приема на работу педагогов вводят в Казахстане
Эстакаду на проспекте Абая открыли в Алматы
460 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Около 5 тысяч новых дорожных знаков установили в Алматы
Коронавирус в Казахстане: три региона - в «желтой» зоне
В ВКО возводится жилье в рамках программы «Одноэтажный Восток»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив