Новый список нарушителей с «красным» статусом появился в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы еще 18 жителей с «красным» статусом оштрафованы за нарушение 14-дневного домашнего карантина. Они оплатят по 30 МРП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алматинцы с положительным ПЦР тестом на COVID-19 посещали общественные места и пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по «Ashyq» - ЦОН, ТРЦ, рынки, аэропорт, магазины и других объектов.

Указанные жители с «красным статусом» не были допущены на объекты, работающие по проекту «Ashyq».

«В этой связи Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает горожан, находящихся на амбулаторном лечении, не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом. Лицам, находившимся в контакте с зараженными, также следует соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления во избежание заражения других людей», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

Список нарушителей карантина можно увидеть на сайте ДСЭК.