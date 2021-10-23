Новый список нарушителей карантина с «красным» статусом опубликован в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы еще 169 жителей с «красным статусом» наказаны за нарушение 14-дневного домашнего карантина. Они заплатят штраф в размере 30 МРП (87 510 тенге), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 посещали общественные места и пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по «Ashyq» - ЦОН, ресторан, фитнес-центры, аэропорт, кинотеатры, компьютерные клубы, боулинг-центры, гостиницы, салоны красоты, автоцентры, школы, детские сады, школы-интернаты и ряда других объектов.

«Указанные жители с «красным статусом» не были допущены на объекты, работающие по проекту «Ashyq». Нарушающие режим самоизоляции жители являются сотрудниками офисных организаций, социальной сферы, организаций образования, банков, торговли, финансового рынка, социальных услуг, общепита и других объектов», - отметили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города.

В ДСЭК призывают горожан, находящихся на амбулаторном лечении, не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом. Лицам, находившимся в контакте с зараженными, также следует соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления во избежание заражения других людей.

Список жителей с красным статусом вы можете увидеть на официальном сайте ДСЭК Алматы.

https://www.gov.kz/memleket/entities/departament-kkbtu-almaty/press/news/details/273484?lang=ru