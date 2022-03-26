Новый состав общественного совета утвержден в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области обновился состав общественного совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в управлении внутренней политики региона, представлять интересы граждан, а также содействовать в решении вопросов будет 31 представитель разнообразных структур бизнеса, СМИ, неправительственных организаций и государственных органов, имеющих многолетний опыт и получивших признание граждан.

Состав совета на трехлетний период был утвержден на очередной VX сессии Акмолинского областного маслихата.

По словам руководителя рабочей группы по формированию общественного совета Ерлаза Жайыкпаева, процедура переизбрания нового состава началась 31 января и состояла из нескольких этапов.

«Объявление о конкурсном наборе в общественный совет было опубликовано в областных СМИ, на сайте областного маслихата и в социальных сетях 15 февраля 2022 года. Всего поступило 44 заявления. На собеседование допущено 39 кандидатов. Для равных условий требования для всех конкурсантов были одинаковые», - пояснил спикер.

Новый состав совета представляют члены трех партий «Аманат», «Народная партия Казахстана», «Ак жол», неправительственных организаций, бюджетных организаций, в том числе - медицины, спорта, ЖКХ, библиотечной системы; профсоюза, СМИ, специалистов юридической сферы, руководителя научного сообщества, руководителя ЭКЦ, представителя банковской сферы, представителей бизнеса. Также девять человек одновременно являются депутатами маслихатов Акмолинской области и города Кокшетау. Средний возраст членов совета – 46,5 лет.

На первом заседании в период обсуждения вопроса создания постоянных комиссий состоялись долгие активные дискуссии. От отдельных членов совета поступили предложения в проект плана работы совета на текущий год.

На этом же заседании, проходившем под председательством руководителя рабочей группы по формированию совета, единогласно был избран председатель – руководитель НИИ регионального развития в сфере АПК КУ имени Ш. Уалиханова, депутат акмолинского областного маслихата Талгат Жунусов.

«Согласно нормам Закона Республики Казахстан «Об общественных советах» от 2 ноября 2015 года, представительство госорганов в совете не может составлять более 33% от общего числа его членов. В новом совете региона представительство госструктур составляет 6,4%», - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что анализ общественных советов впервые подготовят в Казахстане.