Новый состав городского маслихата озвучили в Костанае

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КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайская городская избирательная комиссия озвучила итоги выборов депутатов Костанайского городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутатами городского маслихата избраны:

по избирательному округу № 1 - Костенюк Надежда Владимировна, 1982 года рождения, руководитель КГУ «Центр занятости населения акимата города Костаная»;

по избирательному округу № 2 - Байгабулов Омаргали Кабиевич, 1965 года рождения, заместитель председателя по науке ТОО «СХОС «Заречное»;

по избирательному округу № 3 - Павленко Дмитрий Иванович, 1971 года рождения, директор КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта»;

по избирательному округу № 4 - Федяшин Михаил Павлович, 1976 года рождения, директор ТОО «Евразия - Вектор»;

по избирательному округу № 5 - Айтмагамбетова Тоты Абдибековна, 1974 года рождения, руководитель областного центра «Тілдарын»;

по избирательному округу № 6 - Жумабаева Гульшат Тогузбаевна, 1977 года рождения, директор КГУ «Костанайский специальный комплекс, детский сад-школа-интернат №2 для детей с особыми образовательными потребностями»;

по избирательному округу № 7 - Алпысов Арман Амиржанович, 1982 года рождения, директор ТОО «Дермус»;

по избирательному округу № 8 - Дандыбаева Гульфия Тулегеновна, 1972 года рождения, директор КГУ «Гимназия им. Горького отдела образования города Костаная»;

по избирательному округу № 9 - Тулетаев Ерлан Серикович, 1990 года рождения, руководитель автомобильного завода «ALLUR»;

по избирательному округу № 10 - Муканов Адильхан Багдатович, 1993 года рождения, заместитель директора по юридическим лицам АО «Банк Центр кредит»;

по избирательному округу № 11 - Кудайкулова Гульвира Жазитовна, 1971 года рождения, директор ресторанно-гостиничного комплекса «Глория»;

по избирательному округу № 12 - Есмагамбетов Арман Бекмуратович, 1991 года рождения, инспектор по делам молодежи Костанайского строительного колледжа;

по избирательному округу № 13 - Исмаилов Арман Оразалиевич, 1974 года рождения, ректор Костанайского инженерно-экономического университета имени М. Дулатова;

по избирательному округу № 14 - Султангабиев Кайрат Айтпаевич, 1972 года рождения, руководитель КГУ «ДЮСШ города Костаная»;

по избирательному округу № 15 - Сандыбеков Багитбек Назарбекович, 1959 года рождения, пенсионер;

по избирательному округу № 16 - Игимбаева Ольга Владимировна, 1964 года рождения, директор ТОО «Уромед»;

по избирательному округу № 17 - Аймуканов Аралбай Муратович, 1978 года рождения, глава КХ «Байтерек»;

по избирательному округу № 18 - Жабаева Меруерт Елшибековна, 1985 года рождения, заместитель председателя КОФ ДПК «Ак Жол»;

по избирательному округу № 19 - Юсупова Асия Жумабековна, 1983 года рождения, заместитель директора ТОО «Аян-Озат»;

по избирательному округу № 20 - Шипилкина Светлана Валерьевна, 1981 года рождения, директор ТОО «Азурит»;

Общее число граждан, включенных в списки избирателей – 177 687, из них приняли участие в голосовании – 99 728. Общее число баллотировавшихся кандидатов – 61.