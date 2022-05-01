Новый сквер открыли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вскоре в новом сквере планируется построить волейбольную и баскетбольную площадки, беговую дорожку, ворк-аут зону, прогулочную инфраструктуру и зоны отдыха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

В районе Алматы около городского Дома дружбы разбили новый сквер и высадили деревья.

«Столицу развиваем с акцентом на то, чтобы в первую очередь город был удобен для пешеходов. Для этого из года в год в разы увеличиваем количество благоустроенных общественных пространств. Это позволяет создать места для отдыха и прогулок, занятий спортом. Сегодня во время объезда посетил ряд мест, которые мы благоустроим и будем дальше развивать. Отмечу, что работы по благоустройству ведутся во всех районах города, в том числе в жилых массивах», - сказал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

Также в парке вдоль набережной реки (со стороны ЖК Городской романс) ранее благоустроили несколько зон для детей и взрослых: там открыли двухэтажную смотровую башню, игровую зону «питон» (верёвочная конструкция), холмы с горками, большую песочницу, различные игровые элементы и др.