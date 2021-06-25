Новый штамм коронавируса «Дельта» распространяется в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - В Израиле наблюдается рост числа случаев, вызванных новым штаммом коронавируса «Дельта», который поражает даже вакцинированных людей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Times of Israel.

В Израиле растет число заразившихся коронавирусом, вызванных штаммом «Дельта». Представители сектора здравоохранения предполагают, что до половины новых случаев были среди вакцинированных людей.

После того, как накануне были зарегистрированы более двухсот случаев заражения COVID-19, в пятницу власти страны вновь ввели требование о ношении масок в помещениях.

На этой неделе недавно вступивший в должность новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал всплеск инфекций «новой вспышкой коронавируса» в стране.

«Полностью вакцинированные люди, которые контактировали с вариантом Дельта будут помещены в карантин», - заявил в среду генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Чези Леви, сообщает Haaretz. При этом он добавил, что около 70% новых случаев заражения были вызваны штаммом «Дельта», предположив, что от 40 до 50 процентов новых случаев заражения пришлись на людей, уже получивших вакцину от коронавируса.

Согласно данным министерства здравоохранения Израиля, опубликованным в пятницу утром, число активных случаев заболевания увеличилось до 872, в то время как число инфицированных осталось стабильным на уровне 26. С начала пандемии в Израиле было зарегистрировано 840 тысяч подтвержденных случаев коронавируса и около 6,5 тысяч случаев летального исхода.

Между тем, в 24 июня официальный представитель компании Pfizer подтвердил, что их вакцина от коронавируса Pfizer-Biontech достаточно эффективна против штамма «Дельта».

Как отмечается в заявлении, компания собрала данные проведенных лабораторных исследований, в том числе данные, собранные в «горячих точках распространения штамма «Дельта». По результатам исследований медицинский директор компании Pfizer в Израиле Алон Раппапорт отметил, что собранные данные демонстрируют эффективность их вакцины до 90 процентов.

Следует отметить, что еще на прошлой неделе, до распространения штамма «Дельта», на фоне значительно снизившихся показателей заражения коронавирусной инфекцией, Израиль отменил требование об обязательном ношении масок внутри помещений. А представители системы здравоохранения Израиля в начале июня отмечали появление у населения страны коллективного иммунитета к коронавирусу.

По данным трекера The New York Times, отслеживающего процесс вакцинации во всем мире, Израиль расположился на четвертом месте по темпам вакцинации, имея показатель 61% вакцинированных, что составляет около 10,6 миллиона человек.