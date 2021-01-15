Новый сервис ЕНПФ по проверке пенсионнных накоплений с помощью SMS запустили в Казахстане

НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - Для удобства вкладчиков ЕНПФ запустил новый дополнительный сервис для получения информации о пенсионных накоплениях, доступных для целевого использования на улучшение жилищных условий, оплату лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ЕНПФ.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо перейти на портал cabinet.enpf.kz/porog и авторизоваться посредством одноразового пароля, который поступит через SMS на номер мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан mGov.

Для авторизации с помощью одноразового пароля нужно сделать всего несколько шагов: ввести свой ИИН и номер мобильного телефона; дать своё согласие на сбор и обработку персональных данных; нажать кнопку «Отправить код»; полученный шестизначный код ввести с мобильного телефона.

Данный дополнительный сервис удобен для вкладчиков и позволит быстро узнать порог достаточности без ЭЦП и посещения отделений ЕНПФ. Сервис полностью соответствует требованиям уполномоченных государственных органов.

Ранее сообщалось, что «Отбасы банк» приступил к открытию специальных текущих счетов для зачисления единовременных пенсионных выплат в качестве уполномоченного оператора.

Вкладчики ЕНПФ, которые планируют использовать единовременные пенсионные выплаты в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения могут открыть специальные текущие счета в АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» (дочерней организации холдинга «Байтерек») в режиме онлайн.

Специальный счет для единовременных пенсионных выплат – это текущий банковский счет, открываемый получателем единовременных пенсионных выплат у уполномоченного оператора, определяемого Правительством Республики Казахстан, для зачисления единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения.