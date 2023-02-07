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Новый сахарный завод планируют построить в Шу

7 Февраля 2023, 13:44
Новый сахарный завод планируют построить в Шу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министр-министр торговли и интеграции Серик Жумангарин поделился планами по строительству нового сахарного завода в Шу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы долгое время обсуждали, будет ли у нас еще один сахарный завод. Вроде инвестор появился, совместно с турецкой компанией «Konya» у нас там, в Шу, будет строиться завод. Сейчас мы уже серьезно рассматриваем проект. Программа о развитии сахарной отрасли сама по себе позволит нарастить до 2025 года производство собственного сахара до 270 тысяч тонн», - сказал Серик Жумангарин на брифинге в Правительстве.

Ранее зампремьера пообещал, что в Казахстане больше не будет проблем с сахаром. «Конечно, по большей части сахар будет тростниковый, но, по крайней мере, не будет проблем, которые мы видели в прошлом году», - сказал министр.


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