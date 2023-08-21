Новый роддом построят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов сообщил, что из-за высокой рождаемости в столице принято решение о строительстве нового роддома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рождаемость в городе очень высокая, наши три родильных дома не справляются, поэтому было принято решение строить новый, четвертый родильный дом, полноценный комплексный перинатальный центр», - сказал Ерлан Каналимов на брифинге в Службе коммуникаций города.

По его словам, сейчас ведется работа по проектированию полноценной больницы для жителей района Сарыарка. Участок определен в районе Коктал парка.

«Серьезная работа проводится по системе поликлиник, потому что поликлиники снимают 70%-75% обращений граждан», - добавил депутат.