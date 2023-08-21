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    14:32, 21 Август 2023 | GMT +6

    Новый роддом построят в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов сообщил, что из-за высокой рождаемости в столице принято решение о строительстве нового роддома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рождаемость в городе очень высокая, наши три родильных дома не справляются, поэтому было принято решение строить новый, четвертый родильный дом, полноценный комплексный перинатальный центр», - сказал Ерлан Каналимов на брифинге в Службе коммуникаций города.

    По его словам, сейчас ведется работа по проектированию полноценной больницы для жителей района Сарыарка. Участок определен в районе Коктал парка.

    «Серьезная работа проводится по системе поликлиник, потому что поликлиники снимают 70%-75% обращений граждан», - добавил депутат.


    Теги:
    Демография Инфраструктурные проекты Строительство Астана
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