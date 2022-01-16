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Новый рекордный уровень заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Германии

16 Января 2022 18:00
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Новый рекордный уровень заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Германии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В субботу в Германии зафиксирован новый рекордный уровень заболеваемости COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным немецкого Института инфекционных заболеваний имени Роберта Коха, за последние семь дней зарегистрировано 497,1 новых случаев заболевания на 100 тысяч человек. При этом 13 января в четверг отмечен рекордный суточный прирост больных коронавирусом - более 92 тысяч. Число инфекций в пятницу и субботу, немного снизилось и составило чуть более 78 тысяч.

Немецкие специалисты отметили, что большое число инфекций связано с распространением нового варианта коронавируса «омикрон».

Германия до сих пор избегала резкого роста заболеваемости, наблюдаемого в соседних странах, таких как Франция и Дания, в основном благодаря введению ограничений в декабре во время предыдущего всплеска заболеваемости.

Власти страны считают, что несмотря на высокую заразность «омикрон»- штамма, он ассоциируется с более легким течением инфекции, что приводит к менее низкому уровню госпитализации.

Однако эксперты предупреждают, что большое число инфицированных все еще может оказать негативный эффект на систему здравоохранения, особенно учитывая, что в Германии сохраняется определенное количество населения, не прошедших вакцинацию от COVID-19. Кроме того, немецкие медики предупреждают, что не вакцинированные лица несут риски тяжелых симптомов при инфицировании коронавирусом.

За текущую неделю в Германии число госпитализаций больных, инфицированных коронавирусом, достигло 3,23 на 100 тысяч.

Ранее сообщалось, что Германия ужесточила подход к вакцинации. В пятницу немецкий парламент принял закон, согласно которому к середине марта все работники больниц, врачебных кабинетов и домов престарелых должны будут либо сделать прививку, либо переболеть коронавирусом.


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#Здравоохранение   #Германия   #Коронавирус в мире   #Европа   #Мировые новости  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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