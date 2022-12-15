Новый район Астаны предлагают назвать «Нура»

15 Декабря 2022, 12:31

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новый район Астаны предлагают назвать «Нура». В маслихате столицы прошли публичные слушания на темы о присвоении наименования новому району, образованному в городе Астане и о присвоении наименований некоторым составным частям столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1 декабря 2022 года мы провели очередное заседание ономастической комиссии маслихата города Астаны. Один из важных вопросов, который обсуждался – присвоение наименования новому району, образованному в городе Астане, а также наименований трем составным частям города Астаны. Сегодня мы вносим свои предложения. Следует отметить, что с тех пор, как было объявлено, что будет создан пятый район, мы провели несколько встреч с учеными, представителями интеллигенции, старшего поколения... Обсуждались разные темы, различные предложения, связанные с топонимикой, историей нашей страны. Обсудив множество предложений, мы внесли на рассмотрение ономастической комиссии два из них. На заседании мы пришли к общему мнению, к консенсусу, и пришли к вам с предложением назвать новый район – Нура», – сказал руководитель столичного управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп, выступивший с докладом.

Спикер отметил, что Нура – название реки, протекающей по территории Акмолинской и Карагандинской области, протяженностью около 1 000 километров. Название выбрано потому, что исторически реки Нура и Есиль часто упоминаются вместе, как, например, Инд и Ганг, Тигр и Евфрат, и другие. Другой вариант названия нового района столицы, рассмотренный ономастической комиссией – Караоткель - был отклонен в связи с тем, что лингвисты выразили сомнение по поводу написания этого слова.

Также Сакен Есиркеп сообщил, что ономастическая комиссия предлагает:назвать именем аль-Фараби улицу №38 на левобережье столицы, вместо улицы в промышленной зоне; улицу № 583 в жилом массиве «Уркер» назвать именем Аскара Забикулина – пожарного-спасателя, погибшего при исполнении служебного долга; назвать аллею в начале проспекта Алихана Бокейханова площадью Организации Объединенных Наций.

После обсуждения участники приняли решение внести данные предложения на рассмотрение внеочередной сессии маслихата.