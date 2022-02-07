Новый психиатрический диспансер построят в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау построят новый психиатрический диспансер, передаёт корреспондента МИА «Казинформ».

Как сообщили в управления строительства Атырауской области, медицинское учреждение будет построено в районе Черной речки. Оно рассчитано на 250 мест. Уже разрабатывается проектно-сметная документация. На это выделено 40 миллионов тенге. Строительство объекта начнется во втором полугодии этого года.

Как отметил руководитель областного центра психического здоровья Елдос Кдрсихов, старое здание психиатрической больницы, которое находится в микрорайоне Авангард, не соответствует никаким нормам.

«Здание медучреждения очень ветхое, 1936 года постройки, еще в 1990 году оно было признано аварийным. Тут, естественно, нет условий для больных»,- добавил Елдос Кдрсихов.