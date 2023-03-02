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Новый проект по улучшению интернета запускают в Алматы

2 Марта 2023, 11:51
Новый проект по улучшению интернета запускают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы планируют установку мачтовых сооружений для повышения качества связи и интернета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я живу в микрорайоне Алатау Медеуского района, у нас есть большие проблемы с домашним интернетом. Микрорайон расширяется, но когда будет проведен стабильный интернет?» - спросила одна из жительниц города.

Руководитель управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев ответил, что в Медеуском районе мобильный интернет работает, но есть проблемы с радиофобией.

«По локации недавно убрали станцию. По поводу фиксированной волоконно-оптической линии связи – планируем закрыть этот вопрос до конца года. Минимум два оператора появятся в точке», - сказал он.

Аким Алматы Ерболат Досаев добавил, что в городе планируют установить отдельные мачтовые сооружения.

«Насчет стационарного интернета можете не переживать, до конца года сети проложат. У нас начинается новый проект, планируем установить в городе отдельные мачтовые сооружения. На следующей неделе состоится встреча со всеми сотовыми операторами города. Предложение сформировано, технически мы готовы. Если договоримся, то в районах с плохой связью первыми начнем устанавливать сооружения», - отметил градоначальник.


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