Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Новый президент Албании приведен к присяге
25 Июля 2022 13:52

Новый президент Албании приведен к присяге

ТИРАНА. КАЗИНФОРМ - Пятидесятипятилетний Бегай стал восьмым президентом посткоммунистической Албании и третьим из рядов военных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Новый президент Албании Байрам Бегай призвал к политическому единству после приведения к присяге в воскресенье. Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил республики был выдвинут правящей левой Социалистической партией.

Большинство депутатов от оппозиции бойкотировали апрельские парламентские выборы, которые выиграли социалисты, получив 78 мандатов в 140-местном парламенте.

В своей инаугурационной речи Бегай выразил уверенность, что «европейская Албания, сегодня - обещание, а завтра - реальность».

«Наша дорогая Албания уже вступила на необратимый европейский путь. Прежнее наследие дилеммы и сомнений относительно ее движения уже в прошлом», - сказал Бегай.

Ранее в этом месяце Албания, которая уже является членом НАТО с 2009 года, начала переговоры о вступлении в Европейский Союз.


Кадр из видео

Новости по теме
Население Таджикистана достигло 10 млн человек
Международную биржу зерна могут создать в Стамбуле - СМИ
Новая Зеландия сообщила о 6,9 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом
Читайте также
Население Таджикистана достигло 10 млн человек
Международную биржу зерна могут создать в Стамбуле - СМИ
Новая Зеландия сообщила о 6,9 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом
Жертвами селей и оползней в Афганистане стали 23 человека
Экспорт угля из Кыргызстана разрешат только по железной дороге
Оспа обезьян поразила двух детей на противоположных берегах США
Столкновение автобусов привело к гибели восьми человек в Индии
Пятнадцатый президент Индии приняла присягу
Популярное
1 Президент Казахстана совершил умру
2 Касым-Жомарт Токаев провел встречи с руководителями крупнейших компаний Саудовской Аравии
3 Президент РК наградил Короля Саудовской Аравии орденом «Алтын Қыран»
4 Президент Казахстана провел встречу с управляющим Госинвестфонда Саудовской Аравии
5 Саудовские инвестиции в обработку и несырьевые товары могут помочь и нам, и королевству - эксперт

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив