Новый подвид ВА.2 омикрон-штамма может передаваться в 1,5 раза чаще – датские ученые

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Высокая температура, непрерывный кашель, потеря и изменение обоняния и вкусовых рецепторов названы основными симптомами нового подвида штамма «омикрон» коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на органы здравоохранения Великобритании.

21 января медицинские власти Великобритании выявили и начали отслеживать рост числа случаев, вызванных новым подвидом омикрон-штамма коронавируса, которому присвоили название BA.2.

В конце декабря ученые впервые выявили новый подвид омикрона в Индии и Южной Африке. Как полагают, он возник в результате мутации, в результате чего ему был присвоен статус «изучаемый вариант».

Сегодня этот подвид омикрона исследуется учеными, чтобы понять его способность передаваться, а также то, насколько эффективны против него существующие вакцины. Как сообщает Medical News Today, на сегодня уже известно, что ВА.2 способен быстрее распространяться и уже имеет около 20 мутаций, По некоторым оценкам, он уже начинает вытеснять BA.1 в некоторых странах Европы и Азии.

Ранее некоторые ученые начали называть подвид ВА.2 «невидимым» из-за генетических мутаций, по причине которых его трудно отличить от других штаммов при ПЦР-тестировании.

По оценкам представителей системы здравоохранения Дании, основываясь на предварительных данных, можно сделать вывод о том, что BA.2 способен передаваться в 1,5 раза чаще, чем BA.1, при этом, вероятно, он не вызовет более тяжелого заболевания.

«Есть предположение, что он может быть более заразным, чем его родной брат ВА.1», - предполагает доктор Амеш Адаль, старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса.

Между тем, по оценкам Тревора Бедфорда, вирусолога из Онкологического центра Фреда Хатчинсона в США, на конец января на BA.2 приходилось примерно 82% случаев заражения в Дании, 9% в Великобритании и 8% в США.

Наблюдения показывают, что во всем мире на подвид BA.1 приходится более 98% известных случаев омикрон-штамма, однако родственный ему подвид BA.2 быстро стал доминирующим штаммом в Дании, обогнав BA.1 еще на второй неделе января.

В результате учеными Дании проведено исследование 8,5 тысяч домохозяйств, по результатам которого датские исследователи пришли к выводу, что у тех, кто подвергался воздействию подвида BA.2, вероятность заражения в течение недели составляла 39%, в то время как вероятность для тех, кто подвергся воздействию подвида BA.1, составляла 29%.

Исследователи пришли к выводу, что омикрон-штамм BA.2 «значительно более заразен, чем BA.1», при этом этот подвид обладает свойствами, которые могут снизить защиту от инфекции, обеспечиваемую вакцинами.

31 января первый подтвержденный случай подвида BA.2 омикрон-штамма был обнаружен в Иллинойсе, передает американский канал СBS.

В Англии предварительный анализ отслеживания контактов с 27 декабря по 11 января, проведенный органами здравоохранения Великобритании, показал, что возможность заражения в быту среди людей, инфицированных BA.2, выше (13,4%) по сравнению с другими подвидами омикрон-штамма (10,3%).

Доктор Мира Чанд, ответственная по инцидентам с Covid агентства здравоохранения Великобритании, в свою очередь, отмечает, что измененная форма омикрон-штамма не была неожиданностью, потому что по самой своей природе вирусы постоянно развиваются, передает Independent.

Профессор Сешадри Васан, исследователь вакцин против Covid-19 из Австралийского научного агентства заявил, что по состоянию на 27 января во всем мире было зарегистрировано 10 811 последовательностей BA.2, но 90 % последовательностей были из трех стран: Дании (8 357), Индии (711) и Великобритании (607), сообщает The Guardian.

«На данный момент данные наших коллег из Дании показывают, что, хотя вирус может распространяться быстрее, нет никаких доказательств его усиления», — продолжил С.Васан. - Поэтому важно сохранять спокойствие и продолжать существующие меры, такие как вакцинация, включая ревакцинацию, и соблюдение социального дистанцирования, ношения масок и местных правил».