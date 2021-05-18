Новый подход создания дворовых пространств внедрен в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане внедрен новый подход создания дворовых пространств. Новые столичные дворовые пространства состоят из тихих и спортивных зон, где свой досуг могут провести как дети, так и взрослые и пенсионеры. Кроме того, создаются условия и для прогулок с домашними животными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.
По поручению Главы государства акиматом столицы уделяется особое внимание развитию и популяризации массового спорта. Таким образом, для охвата большего количества взрослых и детей продолжаются масштабные работы по строительству и благоустройству дворовых территорий и общественных пространств (парков, скверов, бульваров).
Только за этот сезон благоустройства акиматом столицы будет отремонтировано и построено 120 дворов и 40 общественных пространств. Акцент делается на дома, где ранее не было дворов, на заброшенные участки, пустыри. Также при строительстве и благоустройстве дворов и общественных пространств особое внимание уделяется старой части города и жилым массивам. Работами охвачены все районы города.
К примеру, в ряде дворов района Байконыр (по ул.Бейсекбаева 21, ул.Абая 101, ул.Ташенова 17/1) на данный момент активно ведутся строительные работы дворовых пространств. Также микрорайон Алатау, который находится в том же районе, будет закольцован внутридворовыми территориями. В том микрорайоне будет благоустроено девять больших дворов, что позволит охватить все близлежащие жилые дома (ул. Иманова 32, 32/1, 32/2, 34, 36; ул. Бейсекбаева 1, 3; ул. Тархана 5, 5/1, 7, 7/1). Жители домов отмечают, что с нетерпением ждут появление дворовых пространств.
«Очень ждем завершения строительных работ. О своем дворовом пространстве мечтали более 20 лет. У нас даже будет своя площадка для выгула собак. Дети очень рады. Они планируют провести в новом дворе все летние каникулы, уже делятся с друзьями и приглашают их в гости», - отметила жительница дома (ул. Бейсекбаева, 21) Татьяна.
Спортивные зоны дворовых пространств будут оснащены новыми тренажерами, игровыми комплексами, каруселями, горками для детей, песочницами и т.д. Кроме того, на дворовых пространствах будут совмещенные площадки для футбола и баскетбола. А в тихой зоне для пожилых людей предусмотрены беседки.
«Я как мама 2 детей очень рада новому двору. Раньше для прогулки с ребенком ходила в соседний двор. Теперь и у нас будет свой. Это очень удобно», - отметила жительница дома (ул.Ташенова, 17/1) Айнур.
Напомним, в 2020 году акиматом Нур-Султана было благоустроено свыше 76 гектаров. Это порядка 150 дворов и 60 общественных пространств (парков, скверов, бульваров). Тогда у четверти населения столицы в шаговой доступности появились места для занятия спортом и прогулок. В текущем году охват населения дворовыми и общественными пространствами превысит более половины населения города.
При благоустройстве дворовых территорий особое внимание уделяется и озеленению. В текущем году в городе планируется высадить свыше 1 млн зеленых насаждений (деревьев, кустарников, сеянцев и т.д.), в том числе в «зелёном поясе» столицы.
Столица развивается в рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город».
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