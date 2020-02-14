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Новый подход к субсидированию АПК: приоритет производству молока и мяса птицы

14 Февраля 2020 17:18
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Новый подход к субсидированию АПК: приоритет производству молока и мяса птицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о развитии птицеводческой отрасли в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 2019 году на развитие животноводства было выделено 77,8 млрд тенге, в том числе на отрасль птицеводства 17,4 млрд тенге. Из них на яичное птицеводство было выделено 7,1 млрд тенге, в том числе 2,1 млрд тенге на погашение задолженности по невыплаченным субсидиям 2018 года. В целях погашения задолженности 2019 года перед сельхозтоваропроизводителями, из резерва Правительства РК было выделено дополнительно 36,8 млрд тенге, в том числе 8,9 млрд тенге для отрасли птицеводства», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

В итоге общий объем поддержки отрасли животноводства составил 115,6 млрд тенге, из них птицеводство – 27,6 млрд тенге, что составляет 24% в общем объеме.

«По итогам 2019 года 19 птицефабрик мясного направления получили 16,4 млрд тенге, 31 птицефабрика яичного направления - 11,2 млрд тенге», - добавил премьер.

Он напомнил, что 3 декабря 2019 года Правительством РК были одобрены новые подходы субсидирования агропромышленного комплекса.

«Новый подход государственной поддержки АПК предполагает градацию действующих мер господдержки с отменой неэффективных субсидий на субсидии, ориентированные на результат. При этом следует отметить, что высвобождаемые средства, в результате исключения товарно-специфических субсидий (откорм бычков, яйцо и т.д.) будут перераспределены на приоритетные направления животноводства и на импортозависимые позиции (молоко и мясо птицы)», - подчеркнул глава Правительства.


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Ключевые слова: Сельское хозяйство,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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