Новый пляж появится в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В купальный сезон на проспекте Н. Назарбаева в районе новой набережной города Кокшетау планируют открыть пляж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, специально для дежурства на этом пляже сотрудниками оперативно-спасательного отряда ГУ «СПиАСР» департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области проводится обучение шести общественных спасателей ИП «Бактан Батырхан», которые во время купального сезона будут обеспечивать безопасность на воде.

«На сегодняшний день всего сотрудниками ОСО обучено 115 человек, обследовано на предмет инородных веществ дно акватории 82 пляжей, обучено плаванию 494 ребенка», - поделились в ведомстве.

Как отмечают спасатели, главной причиной несчастных случаев с людьми на воде является неумение плавать. Ведь достаточно человеку, не умеющему плавать, неожиданно попасть в глубокое место, в сильную струю течения или под удар волны, как он моментально теряет самообладание, захлебывается и тонет.

Напомним, ранее сообщалось, что для предупреждения гибели детей на водоемах области с 29 марта спасателями оперативно-спасательного отряда совместно с инструкторами по плаванию в бассейнах области проводились занятия по обучению детей плаванию. Тогда в течение двух месяцев на бесплатной основе уже были обучены 628 детей.