Новый парк создадут в центре Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау создадут на 4 гектарах новый парк, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила руководитель отдела областного управления строительства Кулян Кульбаева, новый парк будет расположен в центре города в районе улиц А.Молдагуловой и А.Пушкина, недалеко от флагштока.

Проект в современном стиле разработан ТОО «NEW MOON Architects». Заказчик строительства - Атырауское областное управление строительства. Место для отдыха горожан с общей площадью земельного участка 4,04 гектара профинансируют спонсоры.

«В новом парке предусмотрены различные архитектурно-строительные конструкции, скульптурные композиции и амфитеатр, велостоянка, тренировочные и детские игровые площадки, а также водоем и различные фонтаны», - рассказала Кулян Кульбаева.