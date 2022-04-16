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    20:06, 15 Апрель 2022 | GMT +6

    Новый парк создадут в центре Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау создадут на 4 гектарах новый парк, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила руководитель отдела областного управления строительства Кулян Кульбаева, новый парк будет расположен в центре города в районе улиц А.Молдагуловой и А.Пушкина, недалеко от флагштока.

    Проект в современном стиле разработан ТОО «NEW MOON Architects». Заказчик строительства - Атырауское областное управление строительства. Место для отдыха горожан с общей площадью земельного участка 4,04 гектара профинансируют спонсоры.
    «В новом парке предусмотрены различные архитектурно-строительные конструкции, скульптурные композиции и амфитеатр, велостоянка, тренировочные и детские игровые площадки, а также водоем и различные фонтаны», - рассказала Кулян Кульбаева.


    Теги:
    Атырауская область Экология Строительство Благоустройство
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