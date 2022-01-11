Новый пакет политических реформ пообещал представить Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал представить новый пакет политических реформ. О них он расскажет в своем очередном Послании в сентябре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, назрела необходимость трансформации взаимоотношений между государством и обществом. Нужен новый формат общественного договора. Казахстан продолжит курс политической модернизации. Это моя принципиальная позиция», - сказал Глава государства, выступая в Парламенте.

«В своем очередном Послании в сентябре я представлю новый пакет политических реформ, который будет подготовлен на основе широкого и конструктивного диалога с гражданским обществом и экспертами. Государство также должно обеспечить полноценное и качественное выполнение своих базовых функций. Государство должно гарантировать соблюдение законности и правопорядка, защиту прав собственности и безопасности прав граждан, обеспечивать социальные блага и качественные госуслуги», - добавил он.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что бизнес и граждане в свою очередь должны быть ответственными за соблюдение законодательства и норм общественного поведения, справедливую уплату налогов и прозрачность трудовых отношений.

«В этой связи следует сформировать программу последовательных преобразований. Поручаю правительству совместно с ответственным экспертным сообществом и гражданским обществом подготовить пакет соответствующих предложений. Он будет рассмотрен на одном из заседаний Национального совета общественного доверия», - поручил Президент РК.

Глава государства напомнил о политических реформах, которые уже произошли в политический сфере страны. Заработало новое законодательство «О митингах», снижен регистрационный барьер для создания партий и порог их прохождения в Парламент, расширено представительство женщин и молодежи в Мажилисе и маслихатах. Введен институт парламентской оппозиции, в избирательных бюллетенях появилась графа «против», впервые в истории страны состоялись прямые выборы сельских акимов, серьезные сдвиги произошли в сфере защиты прав человека. В частности, были декриминализованы и гуманизированы статьи 130 и 174 УК РК. Казахстан присоединился ко второму факультативному протоколу к международному пакту о гражданских и политических правах. Подписаны указы о дальнейших мерах РК в области прав человек, направленный на комплексную модернизацию правозащитной сферы, начал системно укрепляться институт по уполномоченному по правам человека, полностью отменена смертная казнь.