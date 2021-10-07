Новый музыкально-драматический театр откроется в Туркестане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спектаклем «Борте» откроет свой занавес новый театр в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанского городского музыкально-драматического театра.

Девятого и десятого октября 2021 года состоится открытие Туркестанского городского музыкально-драматического театра. Дебютной постановкой на сцене станет пьеса «Борте» известного писателя-драматурга, лауреата государственной премии РК Дулата Исабекова.

Борте – значимая личность в мировой истории, старшая жена великого Чингисхана из рода конырат. Литературное произведение, посвященное Борте, будет также впервые представлено и на казахстанской театральной сцене.

Хронологически начало постановки расскажет историю знакомства 10-11-летнего Темучина (настоящее имя Чингисхана) с Борте, а основное действие спектакля будет происходить уже в период правления Чингисханом огромной империей. Этот исторический отрезок времени знаменуется тем, что Темучин объединяет разобщенные многочисленными междоусобицами монгольские племена в единое государство, и провозглашается его великим каганом. Победное шествие войска Чингисхана начинается с Китая, затем достигает украинской земли устрашающей битвой на реке Калке.

Произведение повествует о жизни смелой и отважной, мудрой и красивой, храброй и бойкой женщины по имени Борте, чья судьба была полна драмы и трагедии, о ее важной роли в жизни выдающегося полководца и завоевателя.

«Спектакль «Борте» поставлен специально приглашенным известным итальянским театральным режиссером Давиде Ливермор (Davide Livermore). Художественный руководитель спектакля - Айнур Копбасарова, режиссер - Карло Шаккалуга (Carlo Sciaccaluga), сценограф - Анна Варалдо (Anna Varaldo), координатор - Элис Ферранти (Alice Ferranti), художник-декоратор - Жанат Кокимбеков, художник по костюмам - Айжан Абдуайт, композитор - Хамит Шангалиев, литературный редактор - Шынар Омарова, художник по свету - Даурен Самашов, балетмейстеры - Асем Алдибекова, Мадина Муратпекова, Даулет Муратбеков, художник по гриму - Адэль Нуркасымова, а также молодые драматические актеры и артисты балета Музыкально-драматического театра Туркестана», - сообщила директор и художественный руководитель «Туркестанского музыкально-драматического театра» Айнур Копбасарова.

Научный консультант историчесоко спектакля - историк, кандидат исторических наук, доцент Нурлан Атыгаев.

Декорации отличаются правдоподобностью, сценические костюмы – изяществом и красотой, а реквизиты – искусным исполнением профессиональными мастерами, трудившимися специально для данной постановки. Эксклюзивную музыку для спектакля написал известный композитор Хамит Шангалиев.

По словам директора и художественного руководителя театра Айнур Копбасаровой, в ближайшее время вниманию жителей и гостей города будут представлены новые оригинальные постановки, основанные на современных технологиях и креативных решениях.

Возведенный при поддержке Первого Президента РК, Елбасы Н. Назарбаева Туркестанский музыкально-драматический театр является одним из самых роскошных зданий столицы Тюркского мира.