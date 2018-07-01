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Новый мусоросортировочный комплекс запустят осенью в Алматы

24 Июля 2018 11:25 198
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Новый мусоросортировочный комплекс запустят осенью в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 1 сентября будет запущен новый мусоросортировочный комплекс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В декабре 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства по реализации проекта внедрения комплекса системы управления твердо-бытовыми отходами Алматы со строительством мусоросортировочного комплекса», - сказал руководитель управления природных ресурсов и регулирование природопользования Алматы Асет Масабаев? выступая на общественном совете.

По его словам, в рамках проекта планируется внедрение раздельного сбора отходов, поэтапного внедрения переработки вторичных ресурсов. Сам комплекс строится в Алатауском районе.

«На текущий момент строительство отстает от календарного графика, так как администратором был допущен срыв ранее запланированного срока ввода в эксплуатацию инженерных сетей по обязательству ГЧП, в связи с тем, что конкурс госзакупок проводился дважды, из-за судебных тяжб потенциальных исполнителей. В этой связи запуск мусоросортировочного комплекса запланирован на 1 сентября текущего года», - добавил он.

 

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Ключевые слова: Алматы, Строительство,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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