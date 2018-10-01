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Новый мост построят в Кызылординской области

5 Октября 2018 17:34 141
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Новый мост построят в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - На автомагистрали «Западная Европа-Западный Китай» в селе Енбекши Шиелийского района построят мост, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

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Об этом стало известно на заседании с участием акима Кызылординской области Кырымбека Кошербаева и председателя правления АО «Казатомпром» НАК» Галымжана Пирматова.

Аким области Кырымбек Кошербаев выдвинул несколько предложений по развитию сотрудничества с АО «Казатомпром» НАК». Глава региона предложил пересмотреть условия для специалистов, обучившихся по образовательным грантам  АО «Казатомпром» НАК» и получивших образование в технических вузах России. А также он отметил, что необходимо выделить средства на строительство автомагистрали «Западная Еуропа-Западный Китай» в селе Енбекши Шиелийского района в рамках социальной ответственности бизнеса.

«Недавно в Кызылорде произошло крупное ДТП. Легковой автомобиль врезался в грузовую машину, которая везла песок. В результате погибли 4 человека. Чтобы было, если бы грузовик был переполнен химическими веществами или серной кислотой? Вот поэтому я предлагаю пересмотреть возможности для выделения средств на строительство моста в рамках социальной овтетственности бизнеса», - сказал К. Кошербаев.

В свою очередь, председатель правления АО «Казатомпром» НАК» Галымжан Пирматов рассказал о том, что защита окружающей среды и вопросы безопасности для компании являются важными аспектами, поэтому он выразил готовность взять в руки мероприятия по строительству моста.

 

автор: Адилжан Умбет

перевод: Сабина Биржанкызы

 

 

 

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Ключевые слова: Кызылординская область, Строительство,
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