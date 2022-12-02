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Новый мост построили в Атырауской области

2 Декабря 2022, 16:21
Новый мост построили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Новый мост построили в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу районного акимата.

«Строительные работы по сооружению моста в городе Кульсары Жылыойского района начались в октябре прошлого года. В рамках проекта проведены работы по строительству моста длиной 80, шириной 14 метров через реку Курсай и 210 метров подъездной автомобильной дороги к мосту. Мост практически готов. До конца декабря он будет введен в эксплуатацию», - сообщил исполняющий обязанности руководителя Жылыойского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и жилищной инспекции Галымжан Жолдыбаев.
Мост соединил улицы Нұрманова и Сариева, расположенные на разных берегах реки Курсай.
В Жылыойском районе проживают более 80 тысяч человек, в городе Кульсары – около 60 тысяч.


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