Новый мост построили в Атырауской области

2 Декабря 2022, 16:21

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Новый мост построили в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу районного акимата.

«Строительные работы по сооружению моста в городе Кульсары Жылыойского района начались в октябре прошлого года. В рамках проекта проведены работы по строительству моста длиной 80, шириной 14 метров через реку Курсай и 210 метров подъездной автомобильной дороги к мосту. Мост практически готов. До конца декабря он будет введен в эксплуатацию», - сообщил исполняющий обязанности руководителя Жылыойского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и жилищной инспекции Галымжан Жолдыбаев.

Мост соединил улицы Нұрманова и Сариева, расположенные на разных берегах реки Курсай.

В Жылыойском районе проживают более 80 тысяч человек, в городе Кульсары – около 60 тысяч.