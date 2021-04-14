Новый мост через реку Нура построят в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Нуринском районе Карагандинской области укрепят переправу, которой пользуются жители села Тассуат. А в будущем построят новый мост через реку Нура, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом жителям Тассуата сообщили заместитель акима Карагандинской области Ермек Алпысов и начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Катпанов. Встреча с сельчанами состоялась по поручению главы региона Жениса Касымбека.

В целом паводковая обстановка в области стабильная. Ни один жилой дом не подтоплен. Уровень воды на реках идёт на спад.

«Принято решение о строительстве нового моста через реку Нура. В настоящий момент рассматривается вопрос по разработке проектно-сметной документации», - сообщил Ермек Алпысов.

Заместителю акима области также доложили о ходе поисков мужчины, пропавшего неделю назад. Автомобиль предпринимателя обнаружили в реке Нуре. Водолазы и спасатели продолжают поиски, но работы затруднены ледоходом. В местах, где не могут пройти лодки, используют квадрокоптер. Также задействован снегоболотоход «Трекол».