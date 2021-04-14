Новый мост через реку Нура построят в Карагандинской области
Об этом жителям Тассуата сообщили заместитель акима Карагандинской области Ермек Алпысов и начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Катпанов. Встреча с сельчанами состоялась по поручению главы региона Жениса Касымбека.
В целом паводковая обстановка в области стабильная. Ни один жилой дом не подтоплен. Уровень воды на реках идёт на спад.
«Принято решение о строительстве нового моста через реку Нура. В настоящий момент рассматривается вопрос по разработке проектно-сметной документации», - сообщил Ермек Алпысов.
Заместителю акима области также доложили о ходе поисков мужчины, пропавшего неделю назад. Автомобиль предпринимателя обнаружили в реке Нуре. Водолазы и спасатели продолжают поиски, но работы затруднены ледоходом. В местах, где не могут пройти лодки, используют квадрокоптер. Также задействован снегоболотоход «Трекол».