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    18:57, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Новый мост через реку Нура построят в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Нуринском районе Карагандинской области укрепят переправу, которой пользуются жители села Тассуат. А в будущем построят новый мост через реку Нура, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом жителям Тассуата сообщили заместитель акима Карагандинской области Ермек Алпысов и начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Катпанов. Встреча с сельчанами состоялась по поручению главы региона Жениса Касымбека.


    В целом паводковая обстановка в области стабильная. Ни один жилой дом не подтоплен. Уровень воды на реках идёт на спад.

    «Принято решение о строительстве нового моста через реку Нура. В настоящий момент рассматривается вопрос по разработке проектно-сметной документации», - сообщил Ермек Алпысов.

    Заместителю акима области также доложили о ходе поисков мужчины, пропавшего неделю назад. Автомобиль предпринимателя обнаружили в реке Нуре. Водолазы и спасатели продолжают поиски, но работы затруднены ледоходом. В местах, где не могут пройти лодки, используют квадрокоптер. Также задействован снегоболотоход «Трекол».


    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Другие государственные органы Инфраструктурные проекты Акимат Карагандинская область Строительство Общество Безопасность Благоустройство
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