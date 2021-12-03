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Новый молокозавод построят в Костанае

3 Декабря 2021 18:20
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Новый молокозавод построят в Костанае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новый завод по производству молочной продукции построят в Костанае. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для дальнейшего развития животноводства молочного направления планируется реализация инвестпроектов по трем направлениям», - сказал Архимед Мухамбетов.

В частности, по словам акима, в регионе планируется строительство семи молочно-товарных ферм вместимостью по 1 200 голов КРС каждая, мощностью в 45,5 тыс. тонн производства молока в год (48,6 млрд тг., 583 рабочих места);

Строительство семи МТФ увеличит объемы производства молока в области на 21%, снизит дефицит сырья для перерабатывающих производств, увеличится маточное поголовье КРС на 9 600 коров.

Планируется строительство в Костанае завода по производству молочной продукции (молоко, кефир, йогурты, ряженка и прочие продукты), а также детского питания, мощностью более 240 тонн в сутки (2022-2023 годы, 32,0 млрд тг., 25,6 млрд тг - финансирование через ЕАБР, 157 рабочих мест).

Начало строительства завода запланировано на 2022 год, ввод в 2023 году; две МТФ – период реализации 2021- 2022 годы; одна МТФ – 2021-2023 годы, четыре МТФ – 2022-2023 годы.

Программа «1000 семейных ферм» – это вовлечение сельского населения в животноводство, обеспечение занятости на селе, создание кооперации (62,0 млрд тенге, 600 рабочих мест), добавил аким области.



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#Костанайская область   #Промышленность   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Серик Сабеков

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