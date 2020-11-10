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Новый микрорайон строят в райцентре СКО

10 Ноября 2020 11:41
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Новый микрорайон строят в райцентре СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов посетил новый микрорайон, который появился в этом году в селе Явленке Есильского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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О поездке глава региона, как обычно, рассказал на своей странице в социальной сети .

«Построен многоэтажный дом для социально-уязвимых слоев населения, где новоселами стали 27 очередников Есильского района. Появилась целая улица, состоящая из 10 частных домов для семей из трудоизбыточных регионов. В следующем году будет построено еще 25 домов. В планах - строительство двух многоэтажек для очередников района. Поставят детско-спортивную площадку. Вырисовывается контур современного микрорайона для комфортного проживания», - написал К. Аксакалов.


Аким области добавил, что темпы строительства жилья на селе за последние три года возросли в два раза – с 52 тысяч до 108 тысяч квадратных метров.

В целом по области в этом году должны быть сданы в эксплуатацию три тысячи квартир. По словам К. Аксакалова, новоселами станут 11 тысяч североказахстанцев.


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#Северо-Казахстанская область   #Акимат   #Строительство   #Жилье  
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Автор:

Олеся Жуковень

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