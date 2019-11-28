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Новый метод проверки качества дорог планируют внедрить в Казахстане

28 Ноября 2019 17:15
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Новый метод проверки качества дорог планируют внедрить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новый метод проверки качества дорог планируют внедрить в Казахстане. Об этом в интервью журналистам сообщил генеральный директор РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» Замир Сагинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы при проверке дорог берем керны (пробы - прим. ред.), то есть, считай, нарушаем структуру дороги. После такой проверки на этом месте появляется яма, кто-то заделывает ее, кто-то плохо заделывает, и туда попадает вода. Далее приходят еще и другие проверяющие органы, они начинают бурить, после приходят фискальные органы, они опять начинают бурить. У нас были случаи, когда на 1 км дороги 300 проб были взяты, то есть вся дорога уже изрешечена», - сказал Замир Сагинов.

Эксперт отметил, что во всем мире сейчас применяют новые технологии проверки качества дорог.

«Есть новые технологии, которые мы завтра хотим показать Премьер-Министру, где плотность асфальтобетона можно проверить, не разрушая его. Имеется специальный электронный прибор, при помощи которого все легко проверяется. Мы со следующего года хотим внедрить этот метод. Но, соответственно, необходимо разработать норматив на него», - сообщил Замир Сагинов.

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Ключевые слова: Инфраструктурные проекты,
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Автор:

Серик Сабеков

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