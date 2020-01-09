Новый метод борьбы со скотокрадством апробируют в Алматинской области

В своем докладе сенатор Владимир Волков отметил, что Первым Президентом Казахстана - Елбасы перед МВД поставлена задача по формированию нулевой терпимости к правонарушениям. В ходе совещания с руководящим составом МВД в апреле прошлого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что «работа полиции находится под пристальным вниманием всего общества. Ваша служба непосредственно соприкасается с интересами граждан страны и ее безопасностью. Поэтому работа МВД должна быть организована четко, системно. Полиция должна быть более открытой. Для этого нужен диалог с обществом».

Депутат подробно рассказал о нововведениях в законодательстве. Обсуждены основные положения проводимой реформы правоохранительной системы и ответил на ряд вопросов.

Также Владимир Волков посетил межрайонную многопрофильную больницу. Главный врач района Жамиля Абеуова рассказала о работе медицинского предприятия и о дальнейших планах развития. В стационаре и роддоме внедрена комплексная автоматизированная медицинская система «ДамуМед», реализация которой начата в 2019 году. Отделение неотложной экстренной помощи работает по системе триаж.

В районе действуют 2 больницы. В составе Енбекшиказахской ММБ работают 298 врачей, 1286 медицинских сестёр и фельдшеров, а в районной больнице села Шелек - 66 врачей, 211 медицинских работников среднего звена.

За 2019 год 17 специалистов медицинской организации получили подъемное пособие, а 5 специалистов получили бюджетный кредит на приобретение жилья по программе «С дипломом - в село».

Сенатор рассказал о новшествах, которые вступают в силу с 1 января 2020 года, в частности, о внедрении обязательного медицинского страхования. В процессе обсуждения высказаны предложения об усилении разъяснительной работы по вопросу внедрения ОСМС с широким охватом населения. На встрече с врачами, медицинскими работниками обсуждена также новая Государственная программа развития здравоохранения на 2020-2025 годы, основной целью которой является обеспечение качественного и доступного здравоохранения.

«Поднятые сегодня актуальные вопросы, озвученные предложения будут изучены и учтены в деятельности Комитета», - подытожил встречу сенатор.