Новый метод борьбы с коррупцией в сфере образования предложили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В городе Семей прошло совещание с директорами и бухгалтерами городских школ, где были обсуждены вопросы противодействия коррупции и денежных поборов в учебных заведениях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской инфоцентр.

Как отметила руководитель городского отдела образования Наталия Фесенко, несмотря на то, что на сегодняшний день уделяется большое внимание превенции уголовных правонарушений, тем не менее факты коррупции в учебных заведениях города всё же имеются, причем немало. В частности, недавно были осуждены бухгалтеры двух городских школ №27 и №49, которые незаконно присваивали бюджетные средства. Есть школы и детсады, в отношении сотрудников которых также возбуждены уголовные дела и идут уголовные разбирательства. Для того чтобы минимизировать случаи коррупции в городских учебных заведениях, поднят вопрос создания централизованной бухгалтерии.

«Мы поднимаем сегодня вопрос открытия централизованной бухгалтерии. Этот вопрос стоит на повестке у нас уже давно, но в управлении образования говорят о том, что централизация вряд ли будет возможна, поскольку с сентября вводится подушевое финансирование. Но тем не менее Агентство РК по противодействию коррупции настоятельно рекомендует нам этот вопрос рассмотреть. Основная причина в случаях хищения бухгалтерами денег из бюджетных и со спонсорских счетов кроется в том, что, наверное, не достаточен уровень финансовой грамотности у директоров школ и отсутствие контроля. Мы отрабатываем сейчас вопрос о проведении курсов по финансовой грамотности для директоров. Конечно, каждый директор и бухгалтер, причастный к коррупционному факту, будет выявлен и наказан. Но это не выход. Есть другие школы, и мы ни от чего не застрахованы. Поэтому главный вопрос, который мы поднимаем, – это создание централизованной бухгалтерии. На мой взгляд, это должно спасти положение», – говорит Н. Фесенко.

На сегодняшний день в каждой школе проводятся антикоррупционные работы, функционирует клуб «Адал ұрпақ» и «Магазины честности». Однако, несмотря на то, что работа проводится, в частности, многие родители учащихся по сей день жалуются на сборы денежных средств. Впрочем, в сравнении с прошлым годом количество звонков с жалобами на поборы в школах несколько сократилось, поскольку финансирование на проведение текущего и капитального ремонта в этом году увеличилось. Однако важно не только выделение денежных средств, но и грамотное их распределение.

«Вчера область запросила у нас сметы на 300 млн на текущий ремонт. Этим мы покроем практически на 70% все потребности, которые есть. Но выделение средств - это еще не всё. Важно грамотно работать с этими средствами и грамотно провести госзакупки. В этом направлении представителям школ рекомендуется посещать семинары касаемо трудового законодательства, финансовой грамотности, госзакупок. Но так как семинары платные, не все могут их посетить. В этом плане мы уповаем на подушевое финансирование, которое начнется с сентября месяца. Возможно, так школы будут выкраивать средства на посещение семинаров», – добавила руководитель отдела образования.

В завершение встречи было отмечено, что отдел образования и впредь продолжит активную работу по вопросам противодействия коррупции.

Фото: Инфоцентр г. Семей