Новый механизм строительства жилья на селе предлагают в Мининдустрии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал о предлагаемых мерах по увеличению объемов строительства жилья на селе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также предлагается внедрение механизма строительства жилья на селе. Данный механизм согласно поручению Главы государства предусматривает субсидирование 50% затрат работодателя при строительстве жилья для работников в селах», - сказал Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК.

По оперативным данным местных исполнительных органов потребность составляет 2 855 жилищ (285,5 тысяч кв м) в 76 районах. Для субсидирования потребуется из республиканского бюджета 14,3 млрд тенге.

Ранее К. Ускенбаев поделился планами по увеличению объемов строительства в рамках программы «Нурлы жер».

Он также сообщил, что более 1,6 млн казахстанцев получили жилье за годы независимости.