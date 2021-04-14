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    13:13, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Новый механизм строительства жилья на селе предлагают в Мининдустрии РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал о предлагаемых мерах по увеличению объемов строительства жилья на селе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Также предлагается внедрение механизма строительства жилья на селе. Данный механизм согласно поручению Главы государства предусматривает субсидирование 50% затрат работодателя при строительстве жилья для работников в селах», - сказал Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК.

    По оперативным данным местных исполнительных органов потребность составляет 2 855 жилищ (285,5 тысяч кв м) в 76 районах. Для субсидирования потребуется из республиканского бюджета 14,3 млрд тенге.

    Ранее К. Ускенбаев поделился планами по увеличению объемов строительства в рамках программы «Нурлы жер».

    Он также сообщил, что более 1,6 млн казахстанцев получили жилье за годы независимости.


    Теги:
    Инфраструктурные проекты Главная Жилье Строительство
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