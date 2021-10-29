Новый локдаун в Латвии на фоне практики фиктивной вакцинации

РИГА. КАЗИНФОРМ - Латвия переживает новую волну коронавируса, власти страны ввели локдаун и просят помощи у других стран ЕС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

В Латвии живет 1,9 млн человек, и им уже почти полгода доступны на выбор четыре вакцины, но полностью привиты лишь около 52% населения.

Латвия лидирует среди стран ЕС по уровню заболеваемости коронавирусом - 17,6 тыс. заболевших на 100 тыс. человек. По недельному общему показателю, согласно данным The New York Times, Латвия на первом месте в мире, и пик новой волны еще не пройден.

В латвийских больницах находятся почти полторы тысячи пациентов с тяжелой формой коронавируса, еще недавно этот рубеж считался критическим. Сейчас политики и медики прогнозируют: скоро их будет две тысячи, а потом и три.

Латвия отправила запрос о помощи в Агентство гражданской обороны ЕС; Швеция уже направила в страну 120 вентиляторов и 300 мониторов. Однако этого недостаточно, необходимы еще сотни единиц медицинского оборудования и тысячи коек.

По словам главы минздрава страны Даниэля Павлются, Латвия приближается к той ситуации, которую «мы не видели даже в кошмарах».

Минздрав намерен требовать объявления всеобщей мобилизации, чего в латвийской истории еще не было. На практике это значит, что государство сможет по повестке призвать медиков из частных клиник, а также тех, кто получил медицинское образование, но не работает по специальности. Зарплату им готово платить государство, за неявку грозит уголовная ответственность.

Все это происходит на фоне самого жесткого с начала пандемии локдауна - магазины первой необходимости работают до семи вечера, все остальное закрыто. С восьми вечера действует комендантский час.

Во время одной из пресс-конференций премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что сложившаяся ситуация - ответственность всего общества, а не одного правительства. По его словам, проблема не только и не столько в уровне заболеваемости, сколько в низком уровне вакцинации. И тут Латвия - одна из лидеров в ЕС, только с конца.

Массовая вакцинация началась в мае, с тех пор любой желающий вне зависимости от возраста и состояния здоровья мог получить одну из одобренных в Евросоюзе вакцин.

Но если в мае ежедневно вакцинировались до 23 тысяч человек, то уже летом - не больше пяти тысяч. «Заболеваемость была низкой, люди наслаждались летом», - так низкие темпы вакцинации объяснил пресс-секретарь минздрава Оскар Шнайдер.

Сейчас локдаун и обязательная вакцинация представителей ряда профессий вновь подняли темпы вакцинации: к вечеру 28 октября полностью привились уже более 52% жителей.

Как выяснилось, в Латвии существует практика фиктивной вакцинации и покупки сертификатов о прививках.

Государственная полиция ведет более двадцати уголовных дел о фиктивной вакцинации, в них фигурируют более десяти медработников. По неофициальной информации, сертификат о прививке без самой прививки можно купить за 200-300 евро. Национальная лаборатория микробиологии получает как минимум по десять «подозрительных» анализов в неделю. Речь идет о вроде бы вакцинированных пациентах, которые попадают в больницу с тяжелой формой коронавируса, а потом оказывается, что в их крови нет антител, которые должны были бы появиться после вакцинации. Такие анализы могут стать поводом проверки и новых дел.

Политики и медики рассуждают, почему жители Латвии никак не хотят прививаться, если плюсы вакцинации, вроде, очевидны: 78% заразившихся коронавирусом сейчас - не привиты, 85% пациентов с тяжелой формой - тоже не привиты.