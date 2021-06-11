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    17:57, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    «Новый курс Президента Токаева»: с какими испытаниями и вызовами столкнулся Глава государства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О трудностях и новых вызовах Касым-Жомарта Токаева в качестве Президента Казахстана рассказали в фильме «Новый курс Президента Токаева», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Второй Президент независимого Казахстана Касым-Жомарт Токаев прошел за два года через суровые испытания, руководя страной в экстремальных условиях. По насыщенности и драматизму два года такого президентства равны всем четырем», - говорится в описании фильма телеведущего Асылбека Абдулова.

    «Новый Президент Казахстана, не успев насладиться убедительной победой, буквально с первых же дней своего президентства начал сталкиваться с очень серьезными социально-политическими вызовами.

    Трудовой конфликт на нефтяном месторождении Тенгиз в конце июня 2019 года был вызван несправедливой оплатой труда местных специалистов по сравнению с иностранными и разными условиями труда на совместном предприятии. Касым-Жомарт Токаев предлагает новые способы решения старых проблем.

    В фильме показываются архивные события, где Глава государства посещает город Арысь, пострадавший в 2019 году и беседует с местными жителями.

    «Испытание огнем для нового Президента Казахстана стал взрыв боеприпасов на военных складах в городе Арысь в июне 2019 года. И это четвертый случай за десять лет», - продолжает телеведущий.

    Фильм напоминает и о прошлогодних событиях в Кордайском районе Жамбылской области.

    «После выборов Касым-Жомарт Токаев не успевает полностью войти в свой президентский график. Одно испытание следует за другим. И вот на повестке - пандемия коронавируса. Многие проекты отходят на второй план. Перед Президентом Токаевым стояла сложная задача - спасти и сохранить казахстанцев от COVID-19, а государство - от неминуемого экономического кризиса», - рассказывает автор фильма.

    Также автор рассказывает о том, как Касым-Жомарт Токаев привился от коронавируса, проводит реформы в государственной структуре, а также не забывает поддержать и молодых талантливых казахстанцев таких как Димаша Кудайбергена, Иманбека, Айсултана Сеитова и других.

    Автор комментирует, что пандемия коронавируса наступила в самый интересный, исторический момент Казахстана, когда на повестку дня встали политические реформы.

    «Но пандемия не стала помехой столь благому делу. Как заявил Президент Токаев, масштабные политические реформы продолжатся (…). Касым-Жомарт Токаев удачно сочетает качество эффективного антикризисного менеджера и реформатора. Испытание на прочность и верность новому политическому курсу продолжается. Каждый новый день - это новые вызовы и сложные задачи», - заключил Асылбек Абдулов.

    Напомним, в социальных сетях вышел фильм журналиста, телеведущего Асылбека Абдулова «Новый курс Президента Токаева». Фильм доступен на YouTube-канале автора.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Реформы Токаева Политика
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