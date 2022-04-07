17:39, 07 Апрель 2022 | GMT +6
Новый командующий войсками назначен в региональное командование «Восток»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Уштаева Куанышбека Ускенбаевича командующим войсками регионального командования «Восток», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Распоряжением Главы государства Уштаев Куанышбек Ускенбаевич назначен командующим войсками регионального командования «Восток». Также Распоряжением Главы государства Жусупов Асан Куанышевич освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Восток».