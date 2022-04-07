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    17:39, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    Новый командующий войсками назначен в региональное командование «Восток»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Уштаева Куанышбека Ускенбаевича командующим войсками регионального командования «Восток», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Распоряжением Главы государства Уштаев Куанышбек Ускенбаевич назначен командующим войсками регионального командования «Восток». Также Распоряжением Главы государства Жусупов Асан Куанышевич освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Восток».


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