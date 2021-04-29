Новый Казахстанско-Немецкий центр откроется в РК
«В 2012 году Вы дали поручение, чтобы этнокультурные объединения привлекали инвестиции в республику. Немцы Казахстана привезли более 20 инновационных технологий, которые успешно используются в сельском хозяйстве, птицеводстве, переработке молока и мяса. При Вашей поддержке запущен высокотехнологичный завод Бёмер в Караганде, выпускающий запорную арматуру для нефтегазовой отрасли по самым высоким немецким стандартам качества», - сказал Евгений Больгерт, обращаясь к Первому Президенту РК Нурсултану Назарбаеву.
Спикер добавил, что Елбасы всегда говорил, чтобы этнокультурные объединения служили «живым мостом» дружбы между странами.
«Для этого общество немцев в столице скоро откроет новый Казахстанско-Немецкий центр. И мы будем очень рады принимать Вас в его стенах! Нурсултан Абишевич, Касым-Жомарт Кемелевич, по роду деятельности я много путешествую. Я своими глазами увидел, как развивается транзитный потенциал нашей страны, когда проехал по маршруту от китайского порта Ляньюньган, через Каспий, до порта Дуйсбург в самом центре Германии. Уверенно скажу, что Казахстан, по-настоящему, становится важной частью Нового Шёлкового пути», - подчеркнул Евгений Больгерт.