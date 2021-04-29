Новый Казахстанско-Немецкий центр откроется в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Немцы Казахстана привезли более 20 инновационных технологий, которые успешно используются в сельском хозяйстве, птицеводстве, переработке молока и мяса. Об этом заявил заместитель председателя Попечительского совета Казахстанского объединения немцев «Возрождение» Евгений Больгерт, выступая на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2012 году Вы дали поручение, чтобы этнокультурные объединения привлекали инвестиции в республику. Немцы Казахстана привезли более 20 инновационных технологий, которые успешно используются в сельском хозяйстве, птицеводстве, переработке молока и мяса. При Вашей поддержке запущен высокотехнологичный завод Бёмер в Караганде, выпускающий запорную арматуру для нефтегазовой отрасли по самым высоким немецким стандартам качества», - сказал Евгений Больгерт, обращаясь к Первому Президенту РК Нурсултану Назарбаеву.

Спикер добавил, что Елбасы всегда говорил, чтобы этнокультурные объединения служили «живым мостом» дружбы между странами.

«Для этого общество немцев в столице скоро откроет новый Казахстанско-Немецкий центр. И мы будем очень рады принимать Вас в его стенах! Нурсултан Абишевич, Касым-Жомарт Кемелевич, по роду деятельности я много путешествую. Я своими глазами увидел, как развивается транзитный потенциал нашей страны, когда проехал по маршруту от китайского порта Ляньюньган, через Каспий, до порта Дуйсбург в самом центре Германии. Уверенно скажу, что Казахстан, по-настоящему, становится важной частью Нового Шёлкового пути», - подчеркнул Евгений Больгерт.