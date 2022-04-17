Новый Казахстан упрочит позиции Центральной Азии в глобальном мире - эксперт

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – Заявленные контуры Нового Казахстана существенно трансформируют геополитическую структуру региона и повысят роль Центральной Азии в формирующемся новом мировом порядке. Таким мнением с корреспондентом МИА «Казинформ» поделилась директор Центра геополитических исследований Российско-Таджикского (Славянского) университета, доктор исторических наук Гузель Майтдинова.

По словам эксперта, начало коренной модернизации Казахстана обусловлено четким пониманием невозможности устойчивого прогресса страны и масштабных социально-экономические преобразований без политических реформ.

«Лидер Казахстана провозгласил о новой миссии страны – построении Нового Казахстана, которая коренным образом изменит модель развития республики. Новая парадигма развития, нацеленная на последовательную демократизацию, позволит обеспечить устойчивость, управляемость государства в условиях фундаментальных перемен в Казахстане, а также в условиях сложной геополитической динамики мира», - отметила политолог.

Она считает, что краеугольным камнем модернизации является принцип «Разные взгляды, но единая нация», подчеркивающий важность обеспечения диалога между властью и обществом.

«Отказ от суперпрезидентской формы правления, переформатирование представительной ветви власти, создание максимально благоприятной среды для развития партий, дебюрократизации и децентрализации власти, совершенствование избирательной системы – все эти инициативы

будут способствовать повышению роли граждан в управлении государством и единению нации», - отметила эксперт.

Гузель Майтдинова подчеркнула, что реализация стратегии Нового Казахстана существенно трансформирует геополитическую структуру региона, повысит роль Центральной Азии в формирующемся новом мировом порядке.

«Для соседей Казахстана важна модернизация одной из ключевых стран Центрально-Азиатского региона, так как процветающее Новое казахстанское государство даст новый импульс региональному развитию, интеграционным процессам и упрочению позиций региона в глобальном мире», - резюмировала эксперт.

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