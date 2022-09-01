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    15:05, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Новый Казахстан предлагает новые возможности для экономических отношений - Посол Палестины

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Многие реформы, озвученные Президентом Казахстана 16 марта 2022 года, уже реализованы и положительно влияют на политическую и общественную структуру страны. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в РК Мунтасер Абу Зейд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы поздравляем дружественный народ Казахстана со всеми инициативами Президента РК Касым-Жомарта Токаева по реформированию государственных учреждений, в борьбе с коррупцией, построению нового Казахстана и повышению уровня жизни казахстанцев. Палестина приветствует и поддерживает программы политической модернизации Президента Казахстана. Многие из нас собрались здесь 16 марта, когда Президент Казахстана первоначально объявил о значительных реформах, направленных на дальнейшее преобразование страны. По моим собственным наблюдениям, многие из этих реформ уже реализованы и положительно влияют на политическую и общественную структуру Казахстана», - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в РК Мунтасер Абу Зейд.

    Спикер отметил, что новые реформы и инициативы будут способствовать дальнейшему укреплению политических и дипломатических отношений между Казахстаном и другими странами.

    Мунтасер Абу Зейд выразил надежду, что новый Казахстан, который отражает реформы и недавние конституционные поправки, предложит новые возможности для политических, экономических и гуманитарных отношений.

    «Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Казахстаном в рамках инициатив по дальнейшей демократизации государства и усилению защиты прав человека, а также роли гражданского общества. От имени дипломатического корпуса желаю Президенту Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана дальнейшего развития, процветания, безопасности, мира и стабильности», - добавил Посол Палестины в Казахстане.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК.

    С полным текстом Послания Главы государства можно ознакомиться здесь.


    Фото: enu.kz




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