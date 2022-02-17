Новый Казахстан - это реально социально-ориентированное государство - Марат Башимов
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов поделился своим мнением касательно развития нового Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Спикер видит новый Казахстан повернувшимся к реальным проблемам человека.
«Новый Казахстан - это реально социально-ориентированное государство. Это государство без олигархата, теневой экономики и коррупционной системы. Если не будет теневой экономики и коррупции, то мы будем более справедливым и честным государством, бюджет будет полным, а это уже лучшая социальная сторона. Новый Казахстан для меня - это еще справедливая судебная система и повернувшаяся к человеку правоохранительная система. Это должно быть освобождение от тотального страха перед правовой системой. То есть, взаимная ответственность государства и человека», - сказал спикер.
Он заявил, что каждый человек должен соблюдать законы и права.
«Это построение справедливого общества и эффективного государства. Этим все сказано. Должно быть справедливое общество, равенство, права человека. А государство должно эффективно работать во благо человека», - добавил М. Башимов.
По его словам, в стране также должно быть качественное образование и качественная социальная медицина.
Напомним, в январе текущего года, после известных трагических событий, произошедших в стране, Глава государства на заседании в Мажилисе заявил о необходимости строить новый Казахстан.
Позже Касым-Жомарт Токаев отметил, что повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан, устранение разрыва в доходах, создание рабочих мест и сдерживание инфляции.
«Все наши усилия направлены на обеспечение безопасных и более качественных условий жизни для миллионов казахстанцев», - написал Президент в Twitter.
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