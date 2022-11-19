Новый казахский драмтеатр открыли в СКО

19 Ноября 2022, 11:28

19 Ноября 2022, 11:28

Новый казахский драмтеатр открыли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске открыли новый казахский музыкально-драматический театр им. С.Муканова. В торжественной церемонии участвовал министр культуры и спорта Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления строительства, архитектуры и градостроительства, стоимость проекта превысила 4,8 млрд тенге. Общая площадь трехэтажного театра составила более 15,5 тысячи квадратных метров.

На онлайн-туре по инвестпроектам в сфере строительства заместитель акима области Сатжан Аблалиев отмечал, что театр рассчитан на 500 мест. Располагает большим репетиционным залом гримерными комнатами и другими административно-техническими помещениями. Установлено современное профессиональное звуковое и световое оборудование.

В здании театра намерены проводить областные, республиканские и международные мероприятия.

Театр планировали сдать еще в 2019 году. На открытие намеревались пригласить Димаша Кудайбергена и группу «А-Студио». Когда театр не сдали к обозначенной дате, стало известно о проблемах с подрядчиком. Местные власти обещали завершить строительства культурного объекта и в 2020-м, и к концу 2021-го года. Только после судебных тяжб и расторжения договоров, поиска подрядчика из местных компаний театр удалось достроить. Стоимость его к этому времени значительно возросла. В 2018-м году проект оценивали в 3 млрд тенге.

Фото: gov.kz